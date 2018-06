Brüssel (dpa) - Der geplante Krisengipfel der Euroländer zur Schuldenkrise wird nach dpa-Informationen nicht mehr diese Woche stattfinden. Möglich sei nun ein Termin nach dem Wochenende, hieß es am Mittwoch zuverlässig in Brüssel.

Offiziell äußerte sich die EU nicht dazu. Nachdem die europäischen Finanzminister am Wochenbeginn keine Einigung zu einem zweiten Hilfspaket für Griechenland erzielt hatten, sollen sich nun die Staats- und Regierungschefs in diese schwierige Frage einschalten. Die EU hatte zunächst geplant, den Krisengipfel für diesen Freitag (15.7.) in Brüssel einzuberufen.