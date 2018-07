New York (dpa) - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Anschläge von Mumbai mit mehr als 20 Toten scharf verurteilt. Terrorismus in all seinen Formen sei eine der größten Bedrohungen der internationalen Sicherheit und des Friedens, sagte der deutsche UN-Botschafter Peter Wittig, der das mächtigste UN-Gremium in diesem Monat leitet. Alle terroristischen Anschläge seien verbrecherischBei dem Anschlag waren bei drei Explosionen mindestens 21 Menschen in der Finanzmetropole Mumbai getötet worden, 120 wurden verletzt.

