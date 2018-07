Tel Aviv (dpa) - Am zweiten Tag seines Israel-Besuchs will Verteidigungsminister Thomas de Maizière heute eine Luftwaffenbasis und die Holocaust-Gedenkstätte Jad Vaschem besuchen. In Jerusalem sind zudem Gespräche mit Parlamentariern und dem Generalstabschef der israelischen Armee geplant. Gestern hatte de Maizière bereits Verteidigungsminister Ehud Barak getroffen. Morgen will Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den deutschen Gast empfangen. Der Besuch soll dem Ausbau der Zusammenarbeit mit Israel im militärischen Bereich dienen.

