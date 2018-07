New York (dpa) - Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die libyschen Rebellen zum Schutz von Zivilisten in den von ihnen kontrollierten Gebieten aufgerufen. Wie die Organisation mitteilte, sollten die Rebellen-Streitkräfte jeden zur Rechenschaft ziehen, der in ihren Reihen für Plünderungen, Brandstiftungen und die Verletzung von Menschenrechten verantwortlich ist. Im Nafusa-Gebirge haben nach Angaben von Human Rights Watch Kämpfer der Rebellen und ihre Helfer Eigentum beschädigt. Sie hätten einige Häuser angezündet sowie Krankenhäuser, Wohnungen und Geschäfte geplündert.

