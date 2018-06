New York (dpa) - Soll der neugegründete Staat Südsudan Mitglied der Vereinten Nationen werden? Darüber berät heute der UN-Sicherheitsrat in New York. Außenminister Guido Westerwelle wird die Sitzung leiten, Deutschland hat im Moment den Vorsitz in dem Gremium. Erwartet wird, dass der Sicherheitsrat der Vollversammlung empfehlen wird, das neue afrikanische Land noch diese Woche als 193. Staat aufzunehmen. Der Südsudan hatte sich am Wochenende nach einem jahrzehntelangen Bürgerkrieg mit dem Norden für unabhängig erklärt.

