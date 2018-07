Washington (dpa) - Die USA haben den Mord am jüngeren Bruder des afghanischen Präsidenten Hamid Karsai verurteilt. Noch sei unklar, wer dahinter stecke, sagte der Sprecher im Weißen Haus, Jay Carney. Man arbeite gemeinsam mit den afghanischen Behörden an der Aufklärung. Der einflussreiche Regionalpolitiker Ahmad Wali Karsai war bei einem Attentat in Kandahar von einem seiner Leibwächter niedergeschossen worden. Die radikal-islamischen Taliban bekannten sich zu der Tat.

