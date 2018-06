Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat Zweifel an der Zulässigkeit von staatlichen Beihilfen für die Autowerke von BMW und Volkswagen in Sachsen. Die Brüsseler Wettbewerbshüter eröffneten ein Verfahren und nehmen die Hilfen genauer unter die Lupe. Man müsse klären, ob die europäischen Regeln eingehalten wurden, teilte die Behörde mit. Bei BMW handele es sich um eine Finanzspritze von 46 Millionen Euro für die Produktion von Elektroautos im Leipziger Werk. Außerdem geht es um 83,7 Millionen Euro Beihilfen für die Modernisierung des VW-Werkes in Zwickau.

