München (dpa) - Ungeachtet aller Widerstände in Union und SPD hält Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer die Einführung einer Pkw-Maut für zwingend notwendig. Ohne eine Pkw-Maut könnten wichtige Verkehrsprojekte auf Jahrzehnte nicht finanziert werden, warnte Seehofer im Landtag in München. Gerade in Bayern gebe es in einem riesigen Verkehrsinvestitionsstau. Seehofer macht seit Monaten Druck auf seinen CSU-Parteifreund und Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer. Kanzlerin Angela Merkel hatte allerdings schon vor Ostern die Einführung einer Pkw-Maut in dieser Wahlperiode ausgeschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.