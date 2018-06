Kiew (dpa) - Der Vater der Box-Weltmeister Wladimir und Vitali Klitschko ist gestorben. Wladimir Klitschko senior sei heute mit 64 Jahren in Kiew seiner langen schweren Krankheit erlegen. Das teilte die von Vitali Klitschko geleitete ukrainische Partei UDAR auf ihrer Internetseite mit. Die Gesundheit des Armeeoffiziers habe in den vergangenen Jahren stark unter den Spätfolgen der Atomkatastrophe von Tschernobyl gelitten, hieß es. Nach der Explosion im Reaktorblock am 26. April 1986 war Wladimir Klitschko senior zu Aufräumarbeiten in der radioaktiv verseuchten Zone abkommandiert.

