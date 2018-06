New York (dpa) - Die Vereinten Nationen werden größer und Deutschland ist der erste Gratulant. Außenminister Guido Westerwelle hat dem UN-Sicherheitsrat den gerade unabhängig gewordenen Südsudan als neues Mitglied vorgeschlagen. Das mächtigste Gremium der UN, dessen Vorsitz Deutschland in diesem Monat hat, stimmte dem geschlossen zu. Die Aufnahme des jüngsten Staates ist der erste Zugang in die Staatengemeinschaft seit fünf Jahren und seit langem eine ausgemachte Sache.

