New York (dpa) - «Friends»-Schauspielerin Courteney Cox (46) hat Tipps und Tricks in Sachen Schönheit auf Lager. Die will sie ab sofort mehr oder weniger regelmäßig in dem Beauty-Blog «xoJane.com» veröffentlichen, wie ihr Pressesprecher dem US-Magazin «People» bestätigte.

In den ersten Einträgen empfiehlt Cox ein günstiges Haarfärbe-Mittel aus der Drogerie um die Ecke für nur neun Dollar (6,45 Euro) und das teure Make-up einer Edel-Marke für 60 Dollar. Cox ist nicht die erste Prominente in den USA mit der Idee: Unter anderem versorgt auch ihre Hollywood-Kollegin Gwyneth Paltrow (38) ihre Fans mit Lifestyle-Tipps, Fitness-Plänen und Rezepten (GOOP.com).