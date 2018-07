Inhalt Seite 1 — Tod eines Mediengiganten: Kampfgeist bis zuletzt Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Als einer der mächtigsten deutschen Film- und TV-Manager schrieb er einst Mediengeschichte - nun starb Leo Kirch im Alter von 84 Jahren im Kreis seiner Familie.

Der einst einflussreiche Chef der Kirch-Gruppe mit ihren Fernsehsendern ProSieben und Sat1 sei nach langer Krankheit am Donnerstag friedlich verstorben, teilte seine Familie in München mit. «Wir sind sehr traurig.» Politiker und Medienmanager äußerten großen Respekt vor dem Lebenswerk Kirchs.

Leo Kirch war über Jahrzehnte einer der bedeutendsten Medienunternehmer in Deutschland. Auch nach der Pleite seiner weit verzweigten Firmengruppe im Jahr 2002 ließ er sich nicht unterkriegen und führte - fast blind und im Rollstuhl - einen erbitterten Kampf gegen die Deutsche Bank, die er für den Zusammenbruch seines Imperiums verantwortlich machte. Seinen letzten großen Auftritt hatte er vor wenigen Monaten in einem Prozess gegen die Deutsche Bank in München.

Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) würdigte Kirch als einen der Gründungsväter des Privatfernsehens in Deutschland. «Leo Kirch hat als herausragender Medienunternehmer und Visionär die deutsche Film- und Fernsehlandschaft nachhaltig geprägt», erklärte er in Berlin. Sein unternehmerisches Handeln sei immer von einer großen Leidenschaft für den Film geprägt gewesen.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) bezeichnete Kirch als einen mutigen Unternehmer mit Visionen, der viele Entwicklungen in den Medien angestoßen habe. «Die Lebensleistung und Selbstdisziplin von Leo Kirch erfüllen uns alle, Freunde und Kritiker, mit Respekt.» Kirch sei vom Filmhändler zum Motor des privaten Rundfunks in Deutschland geworden. Die ARD-Vorsitzende Monika Piel nannte Kirch einen Visionär und «Mann der ersten Stunde, der die deutsche Medienlandschaft nachhaltig geprägt hat».

Als junger Mann hatte Kirch aus dem Nichts einen der größten Film- und Fernsehkonzerne Europas mit fast 10 000 Beschäftigten aufgebaut. Neben der größten Spielfilm-Sammlung mit weit über 10 000 Titeln sowie rund 40 000 Stunden Serien gehörten ihm früher die Fernsehsender ProSieben, Sat1, N24 und DSF.

Bei der rasanten Expansion ging Kirch immer wieder mal das Geld aus. Doch mit Hilfe seiner guten Kontakte zu Banken und politischen Schaltstellen beschaffte sich der gewiefte Geschäftsmann mehrfach milliardenschwere Kapitalspritzen. Besonders auf seine guten Beziehungen in Bayern konnte er sich jahrzehntelang verlassen. Auch mit Altbundeskanzler Helmut Kohl pflegte Kirch einen engen Kontakt und war Trauzeuge bei dessen zweiter Hochzeit.