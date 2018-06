FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Donnerstag seinen Erholungskurs im Mittagshandel zunächst abgebrochen. Nachdem der Euro in der Nacht bis auf 1,4281 Dollar gestiegen war, fiel er zuletzt auf 1,4180 Dollar zurück. Ein Dollar kostete damit 0,7052 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochmittag noch auf 1,4073 (Dienstag: 1,3975) Dollar festgesetzt.

Händler erklärten den Druck auf den Euro mit abermaligen Spannungen an den Rentenmärkten Italiens und Spaniens. Dort sind die Risikoaufschläge zuletzt wieder gestiegen. Händler verwiesen auf eine Auktion italienischer Staatsanleihen als Grund. Bei einer Emission von vier Staatspapieren war die Nachfrage zwar robust, die zu zahlenden Renditen stiegen jedoch stark an. An den Märkten wurde das Ergebnis enttäuschend aufgenommen. Auch der Euro wurde belastet.