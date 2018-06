New York (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Donnerstag eine Berg- und Talfahrt vollzogen. Im New Yorker Handel sank er zuletzt auf 1,4133 US-Dollar, nachdem US-Notenbankchef Ben Bernanke über eine steigende Inflation gesprochen hatte. In Frankfurt hatte die Gemeinschaftswährung zuvor noch einen Erholungskurs eingeschlagen und war wieder über die Marke von 1,42 Dollar gesprungen. Auslöser der Eurokurs-Erholung war eine leichte Entspannung in der europäischen Schuldenkrise gewesen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,4202 (Mittwoch: 1,4073) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7041 (0,7106) Euro.

