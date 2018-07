Inhalt Seite 1 — Boateng kommt zu Bayern - Wirbel um Neuer Seite 2 Auf einer Seite lesen

München (dpa) - Der FC Bayern hat den monatelangen Transferpoker um Nationalverteidiger Jerome Boateng beendet und seinen Wunschspieler für die Abwehrzentrale bekommen.

Der 22-jährige gebürtige Berliner wird in den nächsten Tagen zur medizinischen Untersuchung in München erwartet, dann soll er einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Der deutsche Fußball-Rekordmeister einigte sich mit dem englischen Erstligaclub Manchester City auf den Wechsel. Die Ablöse beträgt laut englischen Medien 15 Millionen Pfund, also rund 17 Millionen Euro.

«Es waren intensive Verhandlungen und ein langer Weg, bis wir diesen Transfer nun zu einem guten Ende führen konnten. Mit Jerome Boateng haben wir unseren Wunschkandidaten für die Innenverteidigung zum FC Bayern geholt», sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. «Jerome Boateng ist ein junger deutscher Nationalspieler, der perfekt in die Philosophie des FC Bayern passt», erklärte Sportdirektor Christian Nerlinger.

Für Trainer Jupp Heynckes hatte die Verpflichtung des 13-fachen Nationalspielers oberste Priorität. In Holger Badstuber und Daniel van Buyten standen zuletzt nur zwei zentrale Abwehrspieler zur Verfügung, da der Brasilianer Breno erneute Knieprobleme hat.

Boateng, der derzeit noch mit ManCity im Trainingslager in Los Angeles weilt, ist nach Torwart Manuel Neuer, Rafinha, Nils Petersen und Takashi Usami der fünfte Neuzugang der Münchner. Boateng war erst im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro vom Hamburger SV in die Premier League gewechselt. Im Kader der Bayern stehen nach der Verpflichtung von Neuer und Boateng nun acht aktuelle deutsche Nationalspieler.

Als weiteren Spieler haben die Bayern noch Arturo Vidal von Bayer Leverkusen auf der Wunschliste. «Ich bin noch immer zuversichtlich, dass er zu uns kommt. Denn einen Spieler zurückzuhalten, der wechseln will, das hat noch nie funktioniert», sagte Heynckes dem «Münchner Merkur».

Für skurrile Brisanz sorgt derweil der anhaltende Widerstand einiger Bayern-Fans gegen Neuer. Ultra-Fanclubs haben Benimmregeln für den Nationaltorwart aufgestellt. «Ihm wurde von uns mitgeteilt, wie er sich zukünftig in Bezug auf unsere Kurve zu verhalten hat», hieß es in einer von fünf Fan-Clubs gemeinsam verfassten Erklärung.