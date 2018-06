Essen/München (dpa) - Der unter Korruptionsverdacht stehende Industriedienstleister Ferrostaal bereitet nach Medienberichten eine 40-Millionen-Euro-Schadenersatzklage gegen den einstigen Vorstand vor.

Im Fokus stünden dabei Ex-Vorstandschef Matthias Mitscherlich und ein Vorstandskollege, berichtet die «Süddeutsche Zeitung». Vom Unternehmen gab es dazu keinen Kommentar. Mitscherlich war Anfang Mai 2010 wegen der Schmiergeldaffäre abberufen worden.

Die Zeitung beruft sich auf den bisher unveröffentlichten Bericht der US-Anwaltskanzlei Debevoise & Plimpton, die die Geschäfte von Ferrostaal im Auftrag des Aufsichtsrates geprüft hat. Strafrechtlich ermittelt die Staatsanwaltschaft München, die gegen zwei Ex-Manager des Essener Unternehmens Mitte März Anklage erhoben hatte und angeblich eine dreistellige Millionensumme von dem Unternehmen fordert.

Die Anklagebehörde wirft Ferrostaal unter anderem illegal erzielte Gewinne bei der Vermittlung von U-Boot-Geschäften mit Griechenland und Portugal vor. Dafür soll Ferrostaal Schmiergeld in Millionenhöhe gezahlt hat. Nach dem «Süddeutsche»-Bericht ist Schmiergeld in Millionenhöhe außerdem auch nach Libyen geflossen - teils direkt bar an einen Regierungsvertreter, teils über Bekannte.

Die Zeitung weist auf Grundlage des Debevoise-Berichts neben den bereits bekannten acht Millionen Euro nachgewiesenen Schmiergeldes Zahlungen in Höhe von 81 Millionen Euro mit Schmiergeldverdacht und 246 Millionen Euro «fragwürdige Zahlungen» auf - insgesamt also rund 335 Millionen Euro, die nicht den heutigen Compliance-Richtlinien entsprechen. Empfänger seien Trinidad (135 Millionen), Griechenland (74), Südafrika (36), Oman (32), Libyen (12), Venezuela ((5) und weitere Staaten gewesen.