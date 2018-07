Stockholm (dpa) - Kronprinzessin Victoria löst auch bei strömendem Dauerregen Begeisterung aus: Einige tausend Schweden und viele deutsche Touristen haben der Thronfolgerin am Donnerstag auf der Ostsee-Insel Öland zum 34. Geburtstag gratuliert.

Am traditionellen «Victoriatag» empfing die Thronfolgerin die Gratulanten zusammen mit Ehemann Prinz Daniel (37) und der kompletten Königsfamilie vor deren Ferienschloss Solliden.

«Ich bin gerührt, dass so viele Menschen bei diesem Wetter gekommen sind», zitierte eine Rundfunkreporterin das Geburtstagskind. Seit dem ersten Geburtstag am 14. Juli 1978 gehört der «Victoriatag» auf Öland zu den festen royalen Traditionen in Schweden. Im letzten Jahr fehlte die Hauptperson, weil Victoria und Daniel knapp einen Monat nach ihrem Stockholmer Jawort noch auf Hochzeitsreise waren.

Zur diesjährigen Feier war auch Prinzessin Madeleine (29) aus New York gekommen. Am Vorabend des Geburtstages hatten Victoria und Daniel zwei «Liebeslinden» als leicht verspätetes Hochzeitsgeschenk der Gemeinde Borgholm auf Öland in Empfang genommen.