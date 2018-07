Addis Abeba (dpa) - Addis Abeba hat ein äußerst unterhaltsames Nachtleben und seit wenigen Wochen einen neuen Hotspot, zu dem einheimische und zugewanderte Musikfans in Massen strömen: «Jazzamba» heißt der gediegene Club im ältesten Hotel der Stadt - und er macht seinem Namen alle Ehre.

Sieben Tage die Woche wird hier hervorragende Musik geboten, von R&B über äthiopischen Pop und Rock bis hin zu Jam-Sessions und Jazz. Donnerstags begleitet der Österreicher Jörg die äthiopische Sängerin Munit auf der Gitarre, freitags spielt der in Äthiopien allseits bekannte Girum traditionelle, fast in Vergessenheit geratene Musik aus dem alten Abessinien. Die Gäste lauschen den Klängen gemütlich von bequemen Sofas und Sesseln aus und lassen sich an der historischen Holztheke Cocktails mixen.