Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will zum 1. November dieses Jahres an allen Fernverkehrsbahnhöfen das elektronische Ticketsystem «Touch & Travel» einführen. Das kündigte die Bahn-Projektleiterin Birgit Wirth an. Das elektronische Fahrscheinsystem läuft seit 2008 im Pilotbetrieb. Bislang nutzten knapp 10 000 Kunden in ganz Deutschland das System, sagte Wirth. An den Bahnhöfen stehen Touchpoints. Beim Betreten und Verlassen des Bahnhofs müssen Kunden die Stationen mit dem Handy berühren und die Fahrten werden gebucht. Am Ende eines Monats wird über das Konto abgerechnet.

