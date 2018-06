Bienenbüttel (dpa) - Wegen EHEC war der Hof in Bienenbüttel gesperrt worden, jetzt darf er wieder produzieren. Der Landkreis Uelzen werde die Sperrung noch heute wieder aufheben, teilte das niedersächsische Landwirtschaftsministerium in Hannover mit. Alle Tests seien negativ Verlaufen, es gebe keinen Grund mehr, dass der Hof weiter gesperrt bleibe. Der Betreiber des Hofes hatte am vergangenen Freitag erklärt, gegen das verhängte Handelsverbot möglicherweise Klage einreichen zu wollen. An EHEC sind in Deutschland rund 50 Menschen gestorben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.