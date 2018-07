Hannover (dpa) - Stromausfall in Hannover: Die ganze Stadt und mehrere Gemeinden im Umland lagen am Abend im Dunkeln. Am Kraftwerk Mehrum war es zu einem Defekt gekommen - warum, ist noch unklar. Kritisch war der Blackout für Heime, in denen Senioren auf Beatmungsgeräte angewiesen waren, die nur noch auf Akkubetrieb liefen. Auch am Flughafen fiel der Strom aus, Notstromaggregate sprangen an. Alle Starts und Landungen seien aber planmäßig verlaufen, sagte ein Sprecher. Einbrecher nutzten die Dunkelheit, um in vier Geschäfte einzubrechen.

