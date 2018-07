Rom (dpa) - Internationale Bankenvertreter sind in Rom erneut zusammengekommen, um über die griechische Schuldenkrise zu beraten. Auch der Vorsitzende des EU-Wirtschafts- und Finanzausschusses, Vittorio Grilli, soll an dem Treffen teilnehmen. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Kreise im Wirtschaftsministerium. Ein erstes Bankentreffen dieser Art hatte schon vor zwei Wochen in der italienischen Hauptstadt stattgefunden. Private Gläubiger, darunter auch die Banken, sollen sich an einem zweiten Hilfspaket für Griechenland beteiligen.

