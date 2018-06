Malente/Lübeck (dpa) - In letzter Minute hat die Feuerwehr neun Jugendliche gerettet, die bei einer Kanutour auf dem Kellersee in Ostholstein mit ihren Booten gekentert waren. Die 14- bis 16-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen seien völlig entkräftet und bereits stark unterkühlt gewesen, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr. Sie mussten alle in Kliniken behandelt werden, zwei Jungen sogar auf der Intensivstation. Inzwischen sind alle wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.