Zürich (dpa) - Der Schweizer Wettermoderator Jörg Kachelmann will erstmals seit seinem Freispruch vom Vorwurf der Vergewaltigung Ende Mai öffentlich über seine künftige Tätigkeit berichten. Er werde als Geschäftsführer seines Unternehmens Meteomedia morgen zum Thema «Ein Blick in die Zukunft» sprechen, heißt es in einer Einladung für eine Pressekonferenz am Flughafen Zürich. Kachelmann war bis zu seiner Festnahme am Frankfurter Flughafen im März 2010 Wettermoderator bei der ARD. Eine Rückkehr Kachelmanns auf den ARD-Bildschirm ist derzeit anscheinend kein Thema.

