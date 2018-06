Hannover (dpa) - Der komplette Stromausfall in Hannover hat auch die Produktion in den Werken von Continental und VW Nutzfahrzeuge zum Stillstand gebracht. Bei Volkswagen standen die Roboter und Montagebänder in der Nachtschicht für ungefähr zweieinhalb Stunden still, sagte ein Sprecher. Eine höhere zweistellige Zahl von Autos wie etwa Lieferwagen und Kleintransportern fielen in der Produktion aus. Die genaue Anzahl wollte der Sprecher nicht nennen. Der Schaden lasse sich noch nicht beziffern.

