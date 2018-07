New York (dpa) - Der Südsudan ist neues Mitglied der Vereinten Nationen. Die Vollversammlung stimmte als letztes und entscheidendes UN-Gremium per Akklamation für die Aufnahme des afrikanischen Landes. Der Südsudan, der erst am Samstag unabhängig geworden war, ist das 193. Mitglied der Weltorganisation seit ihrer Gründung 1945.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.