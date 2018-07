Washington (dpa) - Bei einem der schwersten Cyber-Attacken auf das US-Verteidigungsministerium haben ausländische Computerhacker große Mengen sensibler Daten gestohlen.

Der stellvertretende Verteidigungsminister William Lynn sagte bei der Vorstellung der neuen Cyber-Abwehrstrategie am Donnerstag (Ortszeit) in Washington, 24 000 Dokumente seien bei dem Angriff im März entwendet worden. Die Täter seien im Auftrag eines fremden Geheimdienstes in die Rechner einer Vertragsfirma des Pentagons eingedrungen.

Einzelheiten nannte Lynn nicht. Es handle sich aber um eine der bisher schwersten einzelnen Cyberattacken auf das Ministerium der US-Streitkräfte. Der Datenklau habe dazu geführt, dass wahrscheinlich ein geplantes Waffensystem zumindest in Teilen umgestaltet werden müsse.

Nach einem Bericht der «New York Times» waren bei ähnlichen Vorfällen in der Vergangenheit meist China und manchmal Russland verdächtigt worden. Die Amerikaner klärten ihre Vermutungen in einem diplomatischen, wohl geheimen Dialog mit der Urhebernation.

Insgesamt seien in den vergangenen Jahren sensible Daten im Umfang von mehreren Terabytes (1 Terabyte gleich 1000 Gigabyte) entwendet worden. Betroffen seien Informationen über «einige unserer sensibelsten Systeme» wie Luftfahrttechnik, Überwachungsanlagen, Satellitenkommunikationssysteme und Vorkehrungen für die Netzwerksicherheit, sagte Lynn. Täter seien meist Eindringlinge aus Firmennetzen ausländischer Rüstungsunternehmen gewesen.

«Die bisherigen Gegenmaßnahmen haben diesen Abfluss sensibler Informationen nicht stoppen können», sagte Lynn in einer Rede vor der vom Pentagon finanzierten National Defense University in Washington. «Wir müssen mehr tun, um unsere digitalen Lagerstätten für Innovationen zu schützen.»

Dazu veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium am Donnerstag ein Strategiepapier mit dem Titel «Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace». Zum Kern der neuen Strategie gehört eine enge Zusammenarbeit mit dem Ausland. Das Verteidigungsministerium werde «zunehmend robuste internationale Beziehungen» aufbauen, um eine «kollektive Selbstverteidigung» zu ermöglichen, heißt es in dem Dokument.