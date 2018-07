Baden-Baden/New York (dpa) - Der achte und letzte «Harry-Potter»-Film ist auf Rekordkurs. In Deutschland strömten zum Kinostart am Donnerstag insgesamt 330 000 Zuschauer in die Kinos, um «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil II» zu sehen, den letzten Teil der Saga um den Zauberlehrling.

Damit ist der Film nach Berechnungen von Media Control vom Freitag auf dem direkten Weg an die Spitze der Kino-Charts. «Diese Zahl erreichen viele Blockbuster erst nach dem ersten Wochenende - und das reicht dann oft schon für Platz eins», sagte ein Sprecher des Marktforschungsunternehmens in Baden-Baden. Da Media Control für die Auftaktabende keine Zuschauerstatistik führt, ist nicht klar, ob Potter einen Rekord aufgestellt hat.

Auch in den USA und Kanada ist der Potter-Film auf dem besten Weg, den Rekord für den erfolgreichsten Kinostart zu brechen. Nach einem Bericht der «Los Angeles Times» vom Freitag spielte «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil II» in der Nacht zuvor geschätzte 45 Millionen Dollar (32 Millionen Euro) ein. Gut 10 000 Vorstellungen seien ausverkauft gewesen, schrieb das Blatt. Der Batman-Film «The Dark Knight» hatte 2008 mit einem Startergebnis von 158,4 Millionen Dollar den letzten Rekord für das Premierenwochenende in Nordamerika gesetzt.