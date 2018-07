Berlin (dpa) - Rund 7700 Versicherungsmitarbeiter haben sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi am Freitag an Warnstreiks und Demonstrationen in zehn Bundesländern beteiligt.

Sie wollen ein besseres Angebot der Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde erreichen. Kundgebungen der Gewerkschaft gab es unter anderem in Hamburg und Berlin. Am kommenden Donnerstag wollen sich beide Seiten in Düsseldorf wieder an einen Tisch setzen.

Verdi fordert für die rund 175 000 Beschäftigten im Innendienst ein neues Angebot der Arbeitgeber. Diese sind bisher bereit, die Einkommen im Oktober um 2,0 Prozent zu erhöhen, im nächsten Jahr dann noch einmal um 1,5 Prozent. Verdi fordert hingegen ein Plus von 6,0 Prozent. An einer ersten Welle von Warnstreiks hatten sich am 20. und 22. Juni rund 10 000 Mitarbeiter beteiligt.