Italien billigt Milliardensparpaket gegen Schuldenkrise =

Rom (dpa) - Im Kampf gegen die europaweite Schuldenkrise geht in Italien ein milliardenschweres Sparpaket an den Start. Nach dem Senat billigte am Freitag auch das Abgeordnetenhaus in Rom das Programm der Regierung von Ministerpräsident Silvio Berlusconi. Rund 79 Milliarden Euro will sein Wirtschaftsminister Giulio Tremonti damit in den kommenden dreieinhalb Jahren in die ausgebluteten Staatskassen fließen lassen. Italien war in den vergangenen Wochen zum neuen EU-Sorgenkind der Schuldenkrise avanciert. Im laufenden Jahr soll das Programm 3 Milliarden Euro einbringen, 2012 weitere 6 Milliarden. Mit 316 Pro- und 284 Gegenstimmen sowie zwei Enthaltungen ließ das Parlament die Sparmaßnahmen passieren - «in Rekordzeit», wie italienische Medien kommentierten.

Merkel lässt Termin für Euro-Sondergipfel weiter offen =

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht einem Euro-Sondergipfel weiterhin sehr zurückhaltend gegenüber. Ein Sonderrat der Staats- und Regierungschefs für ein zweites Griechenlandpaket solle erst dann stattfinden, wenn er «nötig und sinnvoll» sei, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Er warnte zugleich vor einem «Wettlauf um die Festlegung eines Termins». Ein Gipfeltreffen sei durchaus möglich, aber erst, wenn die Euro-Arbeitsgruppe ein Programm erarbeitet habe. Nach Angaben des Sprechers des Finanzministeriums, Martin Kotthaus, ist zwar klar, dass sich der private Sektor - Banken und Versicherungen - an dem neuen Griechenlandpaket beteiligt. Wie dies allerdings geschehen solle, nämlich möglichst ohne «Nebenwirkungen», sei weiter offen.

Kritik an Banken-Stresstest reißt nicht ab =

Frankfurt/Main (dpa) - Die Kritik am jüngsten Krisentest unter Europas Banken ist bis zur letzten Minute nicht abgerissen. In Deutschland gab es Kritik daran, dass die europäische Bankenaufsicht EBA ausgerechnet der soliden Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) Probleme macht. Nach EBA-Kriterien wäre das Institut durchgefallen - als einziger der 13 deutschen Kandidaten. Denn nach der EBA-Definition hätte die Helaba einen zu dünnen Puffer für Krisenzeiten. In Spanien beklagten sich Geldinstitute und Regierung über vermeintlich willkürlich festgelegte Kriterien für den Krisentest. Experten rieten, die Ergebnisse nicht überzubewerten. Die EBA und die nationalen Aufsichtsbehörden wollten die Daten am Abend veröffentlichen.

