Obama im Schuldenstreit zu kleinerer Lösung bereit

Washington (dpa) - Im erbitterten Streit über die Schuldengrenze in den USA würde Präsident Barack Obama offenbar auch eine kleinere Lösung akzeptieren. Er strebe nach wie vor ein «großes Paket» zum Schuldenabbau aus massiven Sparmaßnahmen und Steuererhöhungen für die Reichen an. Aber das sei offensichtlich schwer zu erreichen, erklärte er mit Blick auf den massiven Widerstand der Republikaner gegen höhere Steuern. Der Konflikt dreht sich um die Erhöhung des Schuldenlimits von derzeit 14,3 Billionen Dollar, ohne die der USA Anfang August die Zahlungsunfähigkeit droht.

De Maizière: «Gorch Fock» bleibt Bundeswehr-Schulschiff

Berlin (dpa) - Die skandalumwobene «Gorch Fock» bleibt der Bundeswehr als Schulschiff erhalten. Es gebe einen breiten Konsens dafür, dass sie ihren Auftrag als Ausbildungsschiff der Marine fortsetzen werde, sagte Verteidigungsminister Thomas de Maizière heute in Berlin zur Begründung. Wann das Schiff wieder in See stechen und welche Veränderungen es an Bord geben wird, ist aber noch offen. De Maizière will erst die Auswertung eines Berichts abwarten, den eine unabhängige Kommission heute in Berlin vorgelegt hat.

Nach RWE und Eon klagt auch EnBW gegen Atomsteuer

Karlsruhe (dpa) - Gegen die umstrittene Brennelementesteuer will nach RWE und Eon nun auch der EnBW-Konzern vor Gericht ziehen. Das Unternehmen teilte heute in Karlsruhe mit, es habe jetzt seine Steuererklärung vorgelegt und werde auf dieser Grundlage eine Klage beim zuständigen Finanzgericht Freiburg einreichen. Hintergrund ist, dass der Konzern bei der Revision des Atomkraftwerks Philippsburg II Brennelemente ausgetauscht hat. Die neuen Elemente unterliegen der Steuer. Rückendeckung bei seiner Millionen-Klage bekommt EnBW von der grün-roten Landesregierung in Stuttgart.

Massiver Hacker-Angriff auf geheime Daten des Pentagon