Mexiko-Stadt (dpa) - Mit einem zweitägigen Besuch in Mexiko setzt Außenminister Guido Westerwelle seine Amerika-Reise fort. In der Hauptstadt Mexiko-Stadt steht heute unter anderem ein Treffen mit Staatspräsident Félipe Calderon auf dem Programm. Im Volkswagen-Werk Puebla ist Westerwelle dabei, wenn der erste neue VW Beetle vom Band läuft. Letzte Station der Amerika-Reise wird am Sonntag Haiti sein, wo sich Westerwelle über den Stand des Wiederaufbau-Arbeiten nach der Erdbeben-Katastrophe informieren will.

