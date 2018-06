London (dpa) - Im britischen Abhörskandal gibt die Murdoch-Vertraute Rebekah Brooks ihren Posten auf. Das teilte die Vorstandschefin der Verlagsgesellschaft News International selbst mit. Sie gilt als eine der Schlüsselfiguren in der Affäre um tausende durch Reporter abgehörte Mobiltelefone in Großbritannien. Brooks war Chefredakteurin der inzwischen eingestellten Skandalzeitung «News of the World» und später des Boulevardblattes «The Sun». Danach stieg sie im Medienimperium des Moguls Rupert Murdoch zur Verlagsmanagerin von News International auf. Dort erscheinen beide Blätter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.