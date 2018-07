Berlin (dpa) - In der Versicherungsbranche sind heute mehrere tausend Mitarbeiter in einen Warnstreik getreten. Betroffen waren Unternehmen in Köln, Düsseldorf, Münster, Stuttgart, München, Leipzig, Berlin, Hannover und Hamburg. Das sagte eine Verdi-Sprecherin Verdi. Die Gewerkschaft fordert für die rund 175 000 Beschäftigten im Innendienst ein Plus von 6 Prozent. Es ist die zweite Streikwelle im laufenden Tarifkonflikt. Rund 10 000 Mitarbeiter hatten bereits im Juni in mehreren Städten die Arbeit niedergelegt.

