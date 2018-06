Berlin (dpa) - Im Tarifstreit der britischen Fluggesellschaft Easyjet ist Entspannung in Sicht: Die Verhandlungen für das deutsche Personal der britischen Airline werden nächsten Montag in Berlin fortgesetzt. Beide Seiten hätten sich zuletzt angenähert, eine Einigung am Montag sei möglich, sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler der Nachrichtenagentur dpa. Streiks schloss Rößler zunächst aus. In dem Streit geht es um den erstmaligen Abschluss eines Einkommenstarifvertrages und höhere Gehälter für die 110 Piloten und 240 Flugbegleiter von Easyjet am Standort Berlin-Schönefeld.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.