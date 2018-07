Berlin (dpa) - Die skandalumwobene «Gorch Fock» bleibt der Bundeswehr als Schulschiff erhalten. Es gebe einen breiten Konsens dafür, dass sie ihren Auftrag als Ausbildungsschiff der Marine fortsetzen werde, sagte Verteidigungsminister Thomas de Maizière heute in Berlin zur Begründung. Wann das Schiff wieder in See stechen und welche Veränderungen es an Bord geben wird, ist aber noch offen. De Maizière will erst die Auswertung eines Berichts abwarten, den eine unabhängige Kommission heute in Berlin vorgelegt hat.

