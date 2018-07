New York (dpa) - Victoria Beckham (37) schwebt nach der Geburt ihrer Tochter im siebten Himmel und lässt alle Welt an ihrem Glück teilhaben. «Baby Harper ist das schönste kleine Mädchen, das ich jemals gesehen habe», twitterte die Ehefrau von Kickerstar David Beckham (36). «Ich habe mich wieder total verliebt.»

Die ganze Familie ist von Harper Seven begeistert: «Wir fühlen uns alle so gesegnet und die Jungs lieben ihre kleine Schwester über alle Maßen», heißt es in einem weiteren Tweet des Ex-Spice Girls.

Baby Harper war am Sonntag in Los Angeles zu Welt gekommen. Es ist das erste Mädchen von Victoria und David Beckham, die mit Brooklyn (12), Romeo (9) und Cruz (6) noch drei Söhne haben

