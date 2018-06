Obama bereit zu «kleinerer Lösung» im Schuldenstreit

Washington (dpa) - Im Ringen um die Erhöhung der US-Schuldengrenze steckt Präsident Barack Obama zurück. Mit den Republikanern zeichnet sich im Streit über Steuererhöhungen für die Reichen keine Annäherung ab. Deshalb will sich der Präsident nun zunächst mit einer «kleineren Kompromisslösung» begnügen. Das soll eine Anhebung der Schuldengrenze sicherstellen und damit verhindern, dass die USA ab dem 2. August zahlungsunfähig werden. In seiner wöchentlichen Rundfunkansprache rief Obama insbesondere die Republikaner noch einmal eindringlich zum baldigen Einlenken auf.

Verein: Quadriga-Preis wird dieses Jahr nicht vergeben

Berlin (dpa)- Nach den Querelen um Wladimir Putin als Preisträger wird der Quadriga-Preis dieses Jahr nicht vergeben. Das teilte der Verein Werkstatt Deutschland in Berlin mit. Der russische Ministerpräsident sollte am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, «für seine Verdienste für die Verlässlichkeit und Stabilität der deutsch-russischen Beziehungen» ausgezeichnet werden. Mehrere frühere Preisträger hatten die Entscheidung kritisiert, einige Kuratoriumsmitglieder waren aus Protest zurückgetreten.

Merkel wirbt für Bundesfreiwilligendienst

Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat bei jungen und älteren Menschen für den Bundesfreiwilligendienst geworben. Der im Juli gestartete Dienst ermögliche den Freiwilligen Erfahrungen, die ihr Leben bereicherten, auch wenn sie vielleicht manchmal sehr schwierige Dinge erlebten, sagte Merkel in ihrer Videobotschaft. Menschen mit solchen Erfahrungen machten die Gesellschaft reicher. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums gibt es 17 300 Freiwillige. Davon sind allerdings 14 300 frühere Zivildienstleistende, die ihren Dienst freiwillig verlängert haben.

