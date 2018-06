Inhalt Seite 1 — Heidemann verpasst EM-Gold - Hartung Dritter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sheffield (dpa) - Silber für Olympiasiegerin Britta Heidemann, Bronze für Säbel-Nachwuchsstar Max Hartung: Deutschlands Fechter legten bei den Europameisterschaften in Sheffield eine bärenstarke Schlussoffensive in den Einzelwettbewerben hin.

«Grande Dame» Heidemann meldete sich mit dem Degen nach langer Durststrecke eindrucksvoll zurück, obwohl sie das Finale gegen die Schweizerin Tiffany Geroudet mit 8:9 im «Sudden Death» unglücklich verlor. Für Hartung war der Titelverteidiger eine Nummer zu groß: Der Dormagener wurde erst im Halbfinale beim 10:15 von Russlands Topfavorit und erneutem Titelträger Alexej Jakimenko gestoppt. Bronze war trotzdem verdienter Lohn für Hartungs couragierten Auftritt.

Vor den Teamwettkämpfen bilanziert der Deutsche Fechter-Bund (DFB) mit einmal Gold durch Degen-Routinier Jörg Fiedler, Silber für Heidemann und Bronze für Hartung eine zufriedenstellende Bilanz. 2010 waren es insgesamt einmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze.

Mitfavorit Nicolas Limbach verpasste Edelmetall mit dem Säbel, Titelverteidigerin Imke Duplitzer scheiterte mit dem Degen früh: Die 35-Jährige aus Bonn musste schon unter den besten 32 das Aus hinnehmen. «Bei meinem Glück weiß ich nicht, ob ich nach Lourdes rutschen soll», meinte sie nach dem 14:15 gegen Frankreichs Olympiasiegerin Laura Flessel-Colovic mit sarkastischem Unterton. Weltmeisterin Maureen Nisima (Frankreich) schied aber auch schon im Achtelfinale aus.

Britta Heidemann machte es mächtig spannend und rettete sich unter den Top 16 gegen Josephine Jacques André Coquin (Frankreich) nach einem 12:14-Rückstand erst mit dem entscheidenden Punkt zum 15:14 in der Verlängerung. Und auch beim 10:9 eine Runde später gegen die Polin Malgorzata Stroka behielt sie im «Sudden Death» wie früher eiserne Nerven und stand damit schon auf dem Medaillenpodest. Vor einem Jahr in Leipzig war Britta Heidemann als Weltmeisterin von 2007 und Europameisterin von 2009 unter den besten 32 an der späteren Titelgewinnerin Duplitzer gescheitert.

Die Wege der Dormagener Hartung und Limbach trennten sich im Viertelfinale. Der ehemalige Junioren-Weltmeister Hartung holte mit dem 15:9 gegen den Weißrussen Alexander Bujkewitsch die heiß ersehnte Medaille, der frühere Weltmeister Limbach verlor die Goldgefecht-Neuauflage von Leipzig 2010 gegen Jakimenko mit 14:15.

«Ja, geil!» - der Weltranglisten-60. Hartung war nach seinem Viertelfinal-Coup zunächst völlig aus dem Häuschen, dachte dann aber sofort an Limbach. «Schade, dass Nico verloren hat. Ich hätte gern gegen ihn gefochten.» Limbach muss auf den Teamwettkampf zum EM-Abschluss am 19. Juli setzen. «Ich verliere nicht gern», räumte der 25-Jährige ein.