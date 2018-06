Inhalt Seite 1 — Nach Kritik an Putin: Quadriga-Vergabe fällt aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Nach den Querelen um Wladimir Putin als Preisträger fällt die Verleihung des Einheitspreises Quadriga dieses Jahr aus. Das Kuratorium sehe sich wegen der massiven Kritik dazu gezwungen, teilte der Verein Werkstatt Deutschland in Berlin mit.

Der russische Ministerpräsident sollte am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit, «für seine Verdienste für die Verlässlichkeit und Stabilität der deutsch-russischen Beziehungen» ausgezeichnet werden. Die Entscheidung werde die deutsch-russischen Beziehungen aus Sicht Moskaus nicht beeinflussen, hieß es in einer ersten Reaktion eines Putin-Sprechers.

Mehrere frühere Preisträger hatten die Entscheidung für Putin kritisiert, Mitglieder des Kuratoriums waren aus Protest zurückgetreten. Kritik gab es vor allem, weil Putin mangelnde Beachtung der Menschenrechte vorgeworfen wurde. Vaclav Havel, Preisträger 2009, erwog die Rückgabe seiner Auszeichnung.

In seiner Erklärung schrieb das Kuratorium des undotierten Preises, die Entscheidung sei «angesichts des zunehmend unerträglichen Drucks und der Gefahr weiterer Eskalierung» gefallen. Die Quadriga habe sich bei den Betroffenen entschuldigt und um Verständnis dafür gebeten, dass sie sich gezwungen sehe, von einer Preisverleihung abzusehen. Die Erklärung wurde zwei Tage vor neuen deutsch-russischen Regierungskonsultationen veröffentlicht.

Keinen Preis erhalten damit auch die weiteren drei Nominierten, die mexikanische Außenministerin Patricia Espinosa, die türkischstämmige Autorin und Lehrerin Betül Durmaz und der palästinensische Premierminister Salam Fayyad. Über die Zukunft des Preises wird nach Angaben des Pressesprechers in den kommenden Wochen beraten.

Putin-Sprecher Dmitri Peskow sagte, die Nichtvergabe hänge mit dem «Chaos innerhalb der Jury» zusammen. Sie werde keinen Einfluss auf die deutsch-russischen Beziehungen haben. «Das hat damit gar nichts zu tun», sagte Peskow am Samstagabend der Agentur Interfax. Putin habe bereits viele Preise erhalten. «Diese Auszeichnungen belegen den Respekt und die gebührende Hochachtung in der Welt für den russischen Ministerpräsidenten.» Moskau hatte die Diskussion um die Preisverleihung an Putin seit Tagen beobachtet, aber sehr zurückhaltend kommentiert.

Auch der russische Politologe Wladislaw Below sieht keinen Schaden für die Beziehungen zwischen Moskau und Berlin. «Die Beziehungen sind fest und gut», sagte der Deutschland-Experte am Samstag der Nachrichtenagentur dpa in Moskau. «Für Putin aber ist das ein Affront, sein Image wird dadurch beschädigt», meinte Below. Vor allem der Verein Werkstatt Deutschland habe viele Fehler gemacht und lasse den Regierungschef nun mit der «schlecht vorbereiteten Preisvergabe» unmöglich dastehen.