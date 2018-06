Leutkirch (dpa) - Ein betrunkener Autofahrer ist in der Nähe von Leutkirch in Baden-Württemberg in eine Fußgängergruppe gerast. Ein 15-Jähriger starb bei dem Unfall, zwei Freunde von ihm kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 24-jährige Unfallfahrer war mit hoher Geschwindigkeit gestern Abend betrunken auf einer Kreisstraße unterwegs, teilte die Polizei mit. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und raste geradewegs in die Gruppe Jugendlicher, die am Fahrbahnrand Richtung Nachbarort unterwegs war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.