Kairo (dpa) - Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi hat die internationale Anerkennung des Übergangsrats der Rebellen als einzige legitime Vertretung des libyschen Volkes zurückgewiesen. «Zerstampft diese dumme Anerkennung unter Euren Füßen», rief er seinen Anhängern in einer Audiobotschaft zu. Zuvor hatten bei einem Treffen der Libyen-Kontaktgruppe in Istanbul weitere Staaten die Übergangsregierung der Aufständischen anerkannt, darunter auch die USA. Das Gaddafi-Regime habe für die US-Regierung jede Legitimität verloren, sagte Außenministerin Hillary Clinton in Istanbul.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.