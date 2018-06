Athen (dpa) - US-Außenministerin Hillary Clinton ist in der griechischen Hauptstadt Athen eingetroffen. Sie wird am Montag mit der politischen Führung des Landes zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Beratungen soll die schwere Finanzkrise in Griechenland stehen. Bei Gesprächen mit ihrem griechischen Amtskollegen Stavros Lambrinidis sollen auch die Lage im Nahen Osten, die ungelöste Zypernfrage und die Lage auf dem Balkan erörtert werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.