Medien: Murdoch-Vertraute Rebekah Brooks festgenommen

London (dpa) - Von der Chefetage in die Gefängniszelle: Die zurückgetretene Vorstandsvorsitzende von News International, Rebekah Brooks, ist in der Affäre um abgehörte Telefone und bestochene Polizisten festgenommen worden. Brooks sei einbestellt worden, berichteten übereinstimmend die Sender Sky News und BBC. Nach ihrer Festnahme sei Brooks vernommen worden. Beobachter rechnen damit, dass sie nach einigen Stunden gegen Kaution freikommt. Rupert Murdoch, sein Sohn und Brooks sollen überdies übermorgen vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu der Abhöraffäre aussagen.

Koch-Mehrin legt Widerspruch gegen Entzug des Doktortitels ein

Stuttgart (dpa) - Die EU-Parlamentarierin Silvana Koch-Mehrin will ihren Doktortitel zurück: Ein Sprecher Koch-Mehrins bestätigte der Nachrichtenagentur dpa einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel». Die FDP-Politikerin hat demnach gegen die Entscheidung des Promotionsausschusses der Universität Heidelberg Widerspruch eingelegt. Die Hochschule beschäftigt sich nun ein weiteres Mal mit den Plagiatsvorwürfen und entscheidet dann erneut über den Entzug des Doktortitels. Sollte es dabei bleiben, kann Koch-Mehrin vor dem Verwaltungsgericht klagen.

China kritisiert Obamas Treffen mit Dalai Lama scharf

Peking (dpa) - China hat das Treffen von US-Präsident Barack Obama mit dem Dalai Lama scharf kritisiert. Das Außenministerium in Peking sprach von einer Beschädigung der Beziehungen beider Länder und einer ernsthaften Einmischung in innerchinesische Angelegenheiten. Obama hatte unter anderem den Schutz der Menschenrechte der Tibeter in China angesprochen. Die Begegnung in Washington fand inmitten des politischen Tauziehens um eine Erhöhung der US-Schuldenobergrenze statt, ohne die das Land am 2. August zahlungsunfähig werden könnte. Die USA stehen in China mit gut einer Billion Dollar in der Kreide.

Papst fordert schnelle Hilfe gegen Hungersnot in Afrika