Inhalt Seite 1 — US-Schuldenstreit steuert auf «kleinere Lösung» zu Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Im heftigen Ringen um die Erhöhung der Schuldengrenze steuern die US-Parteien auf einen Kompromiss zu.

Demokraten und Republikaner suchten nach Medienberichten am Wochenende fieberhaft einen Weg, rechtzeitig zum 2. August den Kreditrahmen ihres Landes erhöhen und gleichzeitig zumindest ein anfängliches Sparprogramm auflegen zu können. Auch Präsident Barack Obama signalisierte, sich mit einer «kleineren Lösung» als erhofft zu begnügen, um die drohende Zahlungsunfähigkeit der USA zu verhindern.

Eine vom Weißen Haus vorgeschlagene Defizitkürzung um vier Billionen Dollar (2,83 Billionen Euro) in den kommenden zehn Jahren erscheint damit in weite Ferne gerückt. Obama wollte diese Einsparung auch mit Steuererhöhungen für Reiche ermöglichen, was bei den oppositionellen Republikanern auf vollständige Ablehnung stößt. Sie dagegen fordern tiefere Einschnitte bei den Sozialleistungen als die Demokraten mittragen wollen.

Als favorisierte Kompromisslösung erschien am Wochenende ein Vorschlag der Republikaner im Senat. Sie würde Obama erlauben, die Schuldengrenze bis Ende 2012 in drei Schritten zu erhöhen, wenn er gleichzeitig neue Einsparungen ankündigt. Der Trick: Der Kongress hätte das Recht, in einer Resolution das Vorgehen des Präsidenten zu missbilligen. Die Republikaner könnten so ihre Ablehnung ausdrücken. Obama wiederum könnte sich dann mit einem Veto über die Missbilligung hinwegsetzen. Die Schuldengrenze würde angehoben.

In seiner wöchentlichen Rundfunkansprache rief Obama am Samstag die Spitzen beider Parteien und insbesondere die Republikaner noch einmal eindringlich zum baldigen Einlenken auf. «Ich bin zu einem Kompromiss bereit», versicherte er.

Obama hatte den Politikern am Freitag bei seiner dritten Pressekonferenz innerhalb von zwei Wochen eine Frist gesetzt, noch am Wochenende eine Einigung zu präsentieren. Sonst wolle er sie zu einem weiteren Spitzentreffen ins Weißen Haus zurückrufen. Von einem neuen Termin wurde aber nichts bekannt. Die fünf «Defizitgipfel» in der abgelaufenen Woche hatten keine Fortschritte gebracht.

Die Schuldengrenze liegt derzeit bei 14,3 Billionen Dollar - ohne neuen Spielraum geht am 2. August das Geld aus. Die Ratingagenturen Moody's und Standard & Poor's drohten schon offen damit, die Kreditwürdigkeit der USA herunterzustufen. Nach einem Bericht der «Washington Post» versucht die Regierung seit Monaten, die Agenturen von öffentlicher Kritik an der US-Finanzpolitik abzuhalten, um das Image des Landes auf dem Finanzparkett nicht zu gefährden.