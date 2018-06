Inhalt Seite 1 — WM-Trends: Kaum Tore, hohe Athletik, enge Spiele Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Weniger Tore und engere Spiele durch höhere Athletik und verstärkte defensive Disziplin: Wegen seiner zunehmenden Ausgeglichenheit ist der Frauenfußball bei dieser WM spannender, aber nicht in allen Fällen auch attraktiver geworden.

Nach einer phasenweise zähen Vorrunde sorgten allerdings besonders das variable Kurzpassspiel von Weltmeister Japan und der Powerstil der unterlegenen Amerikanerinnen in der K.o.-Phase für Begeisterung bei Experten und Fans. Für die deutsche Auswahl gilt es nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus eine in mehreren Punkten verschlafene Entwicklung wieder aufzuholen.

«Früher waren es die USA, Deutschland und Brasilien, die den Trend bestimmt haben», sagte die frühere Bundestrainerin Tina Theune, die das Turnier für den Weltverband FIFA als Mitglied der Technischen Studiengruppe (TSG) analysiert hat. «Nun fühlen sich auch andere Teams wohl in dieser Rolle.»

Während sich offensiv bei den Finalteilnehmern Welten zwischen Japans Kombinationsfußball und dem amerikanischen Kraft-Kick auftun, hat die TSG im Abwehrverhalten zahlreiche Gemeinsamkeiten festgestellt. «Viele Teams haben ihr Spiel gegen den Ball perfektioniert und agieren mit flexiblen Pressingstrategien und schnellem Umschalten», erklärte Theune, deutsche Weltmeistertrainerin von 2003. So wurde bis zum Finale mit 2,69 Toren im Schnitt der bisherige Minusrekord der WM 2003 (3,34) deutlich unterboten.

Da inzwischen auch Außenseiter wie Kolumbien oder Neuseeland zumindest das Verteidigen gelernt haben, ist die Zeit der Kantersiege wie beim 11:0 der deutschen Elf gegen Argentinien vor vier Jahren vorbei. «Sehr viele Mannschaften, die schon länger dabei sind, wirken athletischer, konditionell und körperlich fit», meinte OK-Chefin Steffi Jones. «Deshalb ist es auch dichter geworden.»

So endeten knapp zwei Drittel der Partien (21) unentschieden oder wurden mit einem Tor entschieden, bei vorherigen Weltturnieren gab es dies nicht einmal bei der Hälfte aller Spiele. Nur fünf Duelle endeten mit drei oder mehr Treffern Unterschied, 2003 waren es noch dreimal so viele. Mit vier Verlängerungen und drei Elfmeterschießen wurden jeweils Rekorde aufgestellt. «Es gibt keine schwachen Mannschaften mehr», begründete FIFA-Präsident Joseph Blatter die Aufstockung bei der kommenden WM 2015 in Kanada von 16 auf 24 Teams.

Den Unterschied für die Topteams zu den Entwicklungsländern machen mehr als zuvor defensive Mittelfeldspielerinnen, die gleichzeitig als Regisseurin ihre Mannschaft dirigieren. Herausragend in der Zentrale agierte neben dem amerikanischen Duo Shannon Boxx und Carli Lloyd vor allem die Japanerin Homare Sawa. «Sie ist Balljägerin, Schaltstation im Spielaufbau und gleichzeitig Goalgetterin. Sie gehört definitiv zu den komplettesten Spielerinnen», lobte Theune.