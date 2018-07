A wie Aus: Ist die DFB-Karriere von Rekordnationalspielerin Birgit Prinz. Nach 214 Länderspielen und 128 Toren endete sie auf der Ersatzbank. Aber die «Kapitänin» gab eine starke Pressekonferenz.

B wie Lira Bajramaj: War das Werbe-Model der WM, aber spielerisch weit entfernt vom Star. Das 23 Jahre alte Nike-Gesicht durfte nur ein Spiel komplett ran. Schmückte sonst vor allem die Ersatzbank.

C wie cooles Kurzhaar: Damit überraschte US-Star Abby Wambach zu WM-Beginn. Ex-Torhüterin und ZDF-Expertin Silke Rottenberg sprach vom «Linda-Bresonik-Style». Machte es die Stürmerin noch dynamischer?

D wie Damen-Trikot: Das deutsche Jersey wurde vom Hersteller Adidas erstmals nicht schnöde den Männern nachempfunden. Mit speziell femininem Schnitt und dazu passendem schwarz-rot-goldenen Haarband.

E wie 11 Freundinnen: Titel des Frauen-WM-Films, der am 11. November in die Kinos kommen soll. Regie führt Sung-Hyung Cho, bekannt für ihren Film «Full Metal Village» über das Metal-Festival in Wacken.

F wie historische Fehlentscheidung: Ungarns Schiedsrichterin Gyoengyi Gaal übersah ein glasklares Handspiel von Äquatorialquineas Bruna. Die fing den Ball im Strafraum und hielt ihn sekundenlang fest.

G wie Gäste auf der Ehrentribüne: Angela Merkel gab ein Comeback als «WM-Angie» beim Eröffnungsspiel und kam in Wolfsburg ins Teamhotel. Altkanzler Helmut Kohl fieberte in der Frankfurter WM-Arena mit.