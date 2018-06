Berlin (dpa) - Samuel Koch, 23, der im Dezember bei der ZDF-Show «Wetten, dass..?» schwer verunglückte und seitdem querschnittsgelähmte Kandidat, will zurück an die Universität. Es sei ein großer Wunsch, sein Schauspiel-Studium wieder aufzunehmen. Und zwar so schnell wie möglich, sagt Samuel Koch zu «Bild am Sonntag». Der ehemalige Leistungssportler ist an der Hochschule für Musik, Medien und Theater in Hannover nach wie vor für den Studiengang «Schauspiel» immatrikuliert. Seinen Studienschwerpunkt will Samuel Koch allerdings auf die Regieführung legen.

