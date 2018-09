Berlin (dpa) - Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière will offenbar große Teile seines Ministeriums vom bisherigen Dienstsitz Bonn nach Berlin verlegen. Das Ministerium werde auf insgesamt rund 2000 Mitarbeiter verkleinert, sagte der Minister der «Bild am Sonntag». Und er wolle in Zukunft deutlich mehr Mitarbeiter als bisher in Berlin haben. Zur Zeit gebe es entsprechende Gespräche. Im Oktober werde er dann entscheiden, wie es weitergehe. Im Moment hat das Verteidigungsministerium rund 3100 Mitarbeiter, vier Fünftel davon in Bonn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.