Kopenhagen (dpa) - Die britische Popgruppe Take That hat ein Konzert vor 45 000 Zuschauern in Kopenhagen absagen müssen. Grund: Superstar Robbie Williams hatte sich den Magen verdorben. Am Freitag hatte die Band bereits im Kopenhagener Fußballstadion «Parken» gespielt. Danach hatte sich Williams eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Offen ist, ob das für morgen geplante Konzert in Amsterdam stattfinden kann.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.